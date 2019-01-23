Пожарным удалось ликвидировать возгорание в доме на западе Москвы

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в квартире на 18 этаже в жилом доме на Барвихинской улице на западе Москвы. 12 человек были эвакуированы. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В борьбе с огнем принимали участие 10 пожарных расчетов, передает ТАСС.