Американский представитель провел в Дохе переговоры с талибами

Американский представитель по афганскому урегулированию Залмай Халилзад встретился в Дохе с представителями "Талибана" (запрещен в РФ). Представитель госдепа США подтвердил факт переговоров. Они проходят уже более двух дней, передает РИА Новости.

Это первый раз, когда госдепартамент подтвердил факт встречи американского представителя с талибами.

Встреча в Дохе проходит несмотря на теракт, совершенный 21 января на базе афганской разведки. Ответственность за ЧП взяли на себя талибы. В результате теракта погибли 126 человек.