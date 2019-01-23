Экипаж рейса Сургут - Москва: дебошир не был пьян

Бортпроводницы рейса Сургут – Москва, одного из пассажиров которого правоохранители задержали по делу о попытке угона самолета, заявили, что у виновника ЧП не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Как рассказала бортпроводник Мария Никулина в эфире телеканала "Россия 24", пассажир вел себя адекватно. У него была связная речь, не чувствовалось запаха алкоголя. На наркотическое опьянение это тоже не было похоже. "Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", — говорит старший бортпроводник Ева Крайчек.

По словам экипажа, пассажир обратился с требованием изменить курс в направлении Афганистана через 30 минут после начала полета.