Три шайбы Овечкина не спасли "Вашингтон" от шестого поражения подряд

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче дня действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" продолжил свою неудачную серию, на этот раз проиграв "Сан-Хосе Шаркс".

"Столичные" забросили в ворота "акул" 6 шайб, 3 из которых в активе российского нападающего Александра Овечкина, а еще одна – на счету Евгения Кузнецова. Кроме того, в активе каждого из них еще по одному голевому пасу. Но даже этих стараний "кэпс" не хватило для того, чтобы наконец победить – встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу "Шаркс".

Примечательно, что на последней минуте матча "Вашингтон" выигрывал со счетом 6:5, но за секунду до финальной сирены пропустил и при ничейном счете встреча перешла в овертайм, где хоккеисты "Сан-Хосе" дожали своего соперника.

Это поражение стало для "Кэпиталз" шестым кряду в НХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции столичный клуб имеет в своем активе 60 очков и занимает 4 место. "Сан-Хосе" же набрал 65 баллов и поднялся в Западной конференции на вторую строчку.