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23 января 201907:58

Бастующие таксисты могут вытеснить Uber из Барселоны

Онлайн-сервис для заказа такси Uber может прекратить работу в Барселоне из-за бессрочной забастовки таксистов, сообщает телеканал "Россия 24". В компании недовольны, что правительство Каталонии идет на уступки манифестантам и предлагает увеличить время ожидания такси до часа.

Бессрочная забастовка таксистов в каталонской столице началась еще 18 января. Водители обвиняют онлайн-сервисы частных пассажирских компаний в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий.

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