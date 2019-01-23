Александр Новак не едет на Всемирный экономический форум в Давосе

Глава Министерства энергетики Александр Новак не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе в этом году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя министерства. Отмечается, что поездку пришлось отменить из-за изменения рабочего расписания.

Ранее от участия в форуме отказались министры энергетики Саудовской Аравии и США, с которыми у Александра Новака были запланированы встречи, передает телеканал "Россия 24".

Всемирный экономический форум проходит в эти дни в Давосе. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.