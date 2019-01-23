"Тоттенхэм" вслед за Кейном лишился Деле Алли

Полузащитник лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли из-за травмы пропустит как минимум полтора месяца. Это стало известно после углубленного обследования.

Хавбек получил повреждение подколенного сухожилия во врем я матча против "Фулхэма". Как сообщается в Twitter "Тоттенхэма", Алли в лучшем случае приступит к тренировкам в начале марта.

Напомним, что ранее серьезную травму получил другой лидер "шпор" – нападающий Харри Кейн, который также выбыл на до марта.