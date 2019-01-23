В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов. Всего задержаны 86 человек.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли огнемет "РПО-А "Шмель", два ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 гранат, 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок. Кроме того, было найдено 33 килограмма взрывчатых веществ, более 10 тысяч различных патронов и множество комплектующих для изготовления оружия, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Все найденное оружие отправлено на экспертизу. Уголовные дела будут возбуждены по статьям о незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывчатых веществ.