Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Второй звездой признали российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (6:7 ОТ) забросил три шайбы и отдал результативный пас.

Отметим, что вся тройка была взята из одного матча. Лучшим игроком дня признан чешский форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл, который также набрал четыре (3 шайбы + 1 результативная передача) очка. Третьей звездой дня стал другой нападающий "Шаркс" Эвандер Кейн, который в матче с "Вашингтоном" оформил дубль.