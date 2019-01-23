Владельцы электроплит будут платить за свет, как все

В СМИ попали детали новой схемы введения социальной нормы потребления электроэнергии для населения, подготовленной Минэкономики в рамках поручения правительства. Как пишет газета "Коммерсант", документ будет обсуждаться 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Согласно разработанным предложениям, к 2033 году должны быть постепенно отменены льготы для владельцев электроплит и сельского населения (сейчас для них установлен коэффициент 0,7). Одновременно с этим планируется ввести дифференциацию тарифов в зависимости от величины потребления. До 300 киловатт-часов в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 киловатт-часов — по повышенному, а более 500 киловатт-часов — по экономически обоснованному. Правда, в некоторых регионах эти пороги могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц соответственно.

В аппарате вице-премьера подтвердили назначение совещания, пояснив, что в энергетике необходимо откорректировать изъяны, из-за которых "владельцы загородных дворцов платят как пенсионеры в садовом товариществе".