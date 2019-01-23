Камера сняла задержание устроившего поножовщину в столичном метро пассажира

Сделанное пассажиркой столичной подземки замечание обернулось стычкой и поножовщиной, в результате которой двум мужчинам потребовалась помощь медиков. Их обидчика уже взяли под стражу, МВД публикует запись задержания подозреваемого.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 20 января, на Люблинско-Дмитровской линии, когда 60-летняя женщина сделала замечание удерживающим двери вагона молодым людям, но те повели себя агрессивно и начали сыпать оскорблениями и угрозами. За пассажирку вступились 35- и 54-летний мужчины, однако в ходе перепалки один из хулиганов выхватил нож и пырнул их, после чего вместе с другом попытался скрыться.

Задержали подозреваемых на станции "Трубная". На кадрах видно, что полицейские встречали мужчин у самого вагона.

Пострадавших с ножевыми ранениями различной степени тяжести доставили в больницу, а одного из злоумышленников взяли под стражу — ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.