В Москве вручат российский рекламный "Оскар"

7 февраля в столице в третий раз пройдет церемония награждения лауреатов экспертной рекламной премии "Большая рыба".

Уже 14 лет редакция специализированного СМИ о рекламе и маркетинге Sostav вместе со своими читателями и экспертами, топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний выбирает лучшую рекламу года.

В этом году в конкурс попали 300 проектов, за которые проголосовали 67 616 пользователей и 2 213 экспертов. Это новый рекорд — в прошлом году за конкурсантов было отдано 50 000 голосов.

Список рекламных проектов для голосования в течение года составляется редакцией Sostav с учетом наград профессиональных фестивалей, масштабностью проектов, реакцией СМИ и рынка. В первом этапе конкурса голосуют читатели. Таким образом, шорт-листы формирует именно рекламная индустрия, а затем они выносятся на суд экспертному жюри. Результаты голосования абсолютно открытые и доступны всем посетителям сайта.

В церемонии награждения победителей примут участие крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и эксперты "Итогов года — 2018".