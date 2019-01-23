На юго-востоке Москвы автобус задавил пассажира

В Москве пассажирский автобус наехал на человека. Инцидент произошел в 14:10 на улице Южнопортовой. Мужчина скончался на месте, сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас врачи и полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.