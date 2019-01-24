Помогите Дане: малыш не выживет без трансплантации костного мозга

Знакомьтесь! На фото Данечка. Долгожданный малыш от второй беременности (первый ребенок в семье Грабовецких так и не появился на свет). Кроха вдохнул в родителей новую жизнь и наполнил каждый уголок дома счастьем и любовью. Но счастье было не долгим. У мальчика вскоре обнаружили смертельное заболевание — врожденный дискератоз. Спасет малыша только трансплантация костного мозга стоимостью 18 715 356 рублей.

ПОМОЧЬ ДАНЕ

Совершенно внезапно малыш попал в больницу из-за простуды. Показатели крови резко упали, и на первый взгляд абсолютно здоровый мальчик был приговорен к страшному смертельному диагнозу — врожденный дискератоз. Это очень редкое генетическое заболевание. В мире известно только несколько сотен историй, в России — около десяти. При этой болезни костный мозг не вырабатывает достаточно клеток крови, образуются пигментные пятна на коже, начинается дистрофия ногтей и поражение слизистых оболочек.

Но самое ужасное — жизнь Данечки полностью зависит от донорской крови. Ему постоянно делают переливания. Все начинается с процедуры раз в несколько недель, потом — каждый день. На теле постоянно появляются синяки, ломаются и расслаиваются ногти. Дальше мальчика ждет отслоение сетчатки, могут появиться злокачественные новообразования, а потом — смерть.

ПОМОЧЬ ДАНЕ

Переливания крови дают лишь временный эффект. Его костный мозг уже перестает работать. В любой момент может произойти кровоизлияние, и ребенок погибнет. Мы можем просто не успеть… Дане способна помочь лишь трансплантация костного мозга. Но в России нет успешного опыта проведения ТКМ при этом крайне редком заболевании.

Любящие родители не собирались сдаваться и обратились в израильскую клинику "Хадасса" к доктору Ирине Зайдман. За плечами у врача сотни спасенных детей. Потенциального донора для Данечки уже нашли. Медлить категорически нельзя. Теперь только от нас зависит, проведут ли малышу трансплантацию вовремя или нет. Стоимость ТКМ — 18 715 356 рублей.

Состояние Дани ухудшается слишком быстро. Болезнь каждый день лишает ребенка шанса на спасение. Сейчас малыш в больнице с очень высокой температурой в тяжелом состоянии. Что будет завтра — неизвестно! Мы уверены, что вместе с вами у нас получится спасти ребенка и подарить ему жизнь! Пожалуйста, помогите Дане. Без вашей доброты он просто погибнет!

Помочь Дане можно на сайте благотворительного фонда "Алеша".

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алеша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Грабовецкого Дани"