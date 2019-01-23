В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.

Как передает РИА Новости, главы двух стран ведут беседу с участием своих делегаций, а по итогам встречи ответят на вопросы представителей средств массовой информации.

В рабочей поездке в Москву Эрдогана сопровождают турецкие министры иностранных дел, обороны, энергетики и природных ресурсов, сельского и лесного хозяйства, а также руководитель национальной разведки.

Сообщается, что одной из главной тем встречи станет урегулирование в Сирии. Путин и Эрдоган также обменяются мнениями о расширении сотрудничества в области образования, культуры, информации, туризма и по линии институтов гражданского общества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры могут затянуться до позднего вечера.