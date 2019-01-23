"Так оно в действительности было". Ветеранам показали блокбастер Т-34

Два миллиарда рублей превысили сборы киноленты о легендарном Т-34. Только за первые три недели его посмотрели больше 8 миллионов зрителей. С большим интересом картину встретили зрители стран СНГ. Фильм уже называют самым успешным кинопроектом зимы.

Режиссера картины Алексея Сидорова гвардий полковник бронетанковых войск Владимир Михайлович Ерошенко обнимает как родного. Ветеран посмотрел кино и будто снова оказался в башне "тридцать четверки", в которой дважды горел, освобождая Белоруссию и Литву, и на которой дошел до Берлина.

"Сумели так создать фильм, так показать, как оно в действительности было. Как жизнь была танкистов, как они воевали", — говорит Ерошенко.

В "Музее Победы" фильм про танк победы посмотрели те, кто ее ковал, и кому защищать родину еще только предстоит — курсанты военных училищ и кадеты.

"Я под огромным впечатлением, весь фильм сидела на нервах".

"Очень наполняет, не хочется уходить до конца".

"Мы настолько тронуты фильмом. Просто замечательный фильм", — говорят зрители.

Фильм "Т-34" стал событием национального масштаба: 8 миллионов зрителей меньше чем за месяц проката.

"Люди, дети и подростки в основном, смотря этот фильм задумались, а что было бы, если бы такая ситуация произошла сегодня. Как бы они вели себя", — говорит режиссер фильма Алексей Сидоров.

Т-34 показали и в Петербурге на знаменитой "Авроре". Военные моряки, как и зрители по всей стране, аплодисментами оценили картину.