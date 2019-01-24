Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером.

По словам представителей Минобороны РФ, наш самолет приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и опознал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" военно-воздушных сил Швеции. После этого "Гольфстрим" удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на свой аэродром, передает ТАСС.

Полеты над Балтикой разведчиков, принадлежащих странам возможного противника (обычно летают американские и британские самолеты), — не редкость (за одну неделю дежурные истребители могут вылетить на перехват около десяти раз). О шведском "Гольфстриме" сообщалось осенью прошлого года. Тогда самолет с бортовым номером 102002 поднялся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчспинг; он осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу.