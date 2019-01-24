Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 января 201906:41

Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России

uacrussia.ru

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером.

По словам представителей Минобороны РФ, наш самолет приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и опознал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" военно-воздушных сил Швеции. После этого "Гольфстрим" удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на свой аэродром, передает ТАСС.

Полеты над Балтикой разведчиков, принадлежащих странам возможного противника (обычно летают американские и британские самолеты), — не редкость (за одну неделю дежурные истребители могут вылетить на перехват около десяти раз). О шведском "Гольфстриме" сообщалось осенью прошлого года. Тогда самолет с бортовым номером 102002 поднялся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчспинг; он осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу.

 

Сейчас

05:35

Легендарный Марадона поддержал Николаса Мадуро

00:47

Ваня Фокин из Магнитогорска активно идет на поправку

00:09

В Каракас вводится бронетехника

23:57

На МКАДе столкнулись десять машин, один человек пострадал

23:26

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США

21:33

Трамп назвал имя нового президента Венесуэлы

17:51

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент Венесуэлы призвал народ защищать порядок в стране

Президент Венесуэлы призвал народ защищать порядок в стране

1 час назад
Шатдаун в США может затянуться до весны

Шатдаун в США может затянуться до весны

1 час назад
На Дальнем Востоке "минируют" сады, школы и администрации

На Дальнем Востоке "минируют" сады, школы и администрации

2 часа назад
Глава Читы написал заявление об отставке по личным обстоятельствам

Глава Читы написал заявление об отставке по личным обстоятельствам

1 час назад
Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России

Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России

53 минуты назад
Ваня Фокин из Магнитогорска активно идет на поправку

Ваня Фокин из Магнитогорска активно идет на поправку

6 часов назад
Почему рубль может укрепиться до 62 за доллар

Почему рубль может укрепиться до 62 за доллар

20 часов назад
Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска

Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска

19 часов назад
Издевательства в школе: основные тезисы доклада ЮНЕСКО

Издевательства в школе: основные тезисы доклада ЮНЕСКО

3 часа назад
Овечкин догнал Федорова в споре лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин догнал Федорова в споре лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

1 час назад
Спецгруппы морской пехоты будут сопровождать боевые корабли ВМФ в походах

Спецгруппы морской пехоты будут сопровождать боевые корабли ВМФ в походах

4 часа назад
Кому отдать свою зарплату? Подробности нового банковского проекта

Кому отдать свою зарплату? Подробности нового банковского проекта

6 часов назад
138
Тихонова пробилась в полуфинал Australian Open среди юниоров

Тихонова пробилась в полуфинал Australian Open среди юниоров

1 час назад
"Так оно в действительности было". Ветеранам показали блокбастер Т-34

"Так оно в действительности было". Ветеранам показали блокбастер Т-34

10 часов назад
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

19 часов назад
Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

22.01.2019 16:00
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55
Саакашвили обеспокоен отъездом украинцев из страны

Саакашвили обеспокоен отъездом украинцев из страны

7 минут назад
Из-за безденежья некоторые киевляне обогреваются кирпичами

Из-за безденежья некоторые киевляне обогреваются кирпичами

14 минут назад
Открытый гей хочет стать президентом США

Открытый гей хочет стать президентом США

34 минуты назад
Администрация района не подтверждает "криминальную лекцию о половом воспитании" в сельской школе

Администрация района не подтверждает "криминальную лекцию о половом воспитании" в сельской школе

2 часа назад
В Петербурге назначили вице-губернаторов

В Петербурге назначили вице-губернаторов

5 часов назад
Владимир Машков возвращает на сцену спектакль "Матросская тишина"

Владимир Машков возвращает на сцену спектакль "Матросская тишина"

6 часов назад
94
Путин поддержал вывод войск США из Сирии

Путин поддержал вывод войск США из Сирии

10 часов назад
Амбициозный проект: МГУ строит собственную научно-техническую долину

Амбициозный проект: МГУ строит собственную научно-техническую долину

10 часов назад
Филарет мечется от Порошенко к Тимошенко в надежде сохранить статус патриарха

Филарет мечется от Порошенко к Тимошенко в надежде сохранить статус патриарха

10 часов назад
Сходил в туалет, увидел стюардессу: что помнит сургутский авиадебошир

Сходил в туалет, увидел стюардессу: что помнит сургутский авиадебошир

10 часов назад
Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

11 часов назад
Meizu выпустила смартфон без единого порта

Meizu выпустила смартфон без единого порта

14 часов назад
Вот каким будет бюджетный кроссовер Nissan для России

Вот каким будет бюджетный кроссовер Nissan для России

16 часов назад
В костях человека обнаружены кровеносные сосуды неизвестного ранее типа

В костях человека обнаружены кровеносные сосуды неизвестного ранее типа

17 часов назад
Как создаются элитные автомобили Aurus: видео от Минпромторга

Как создаются элитные автомобили Aurus: видео от Минпромторга

18 часов назад
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот

Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот

18 часов назад
В Париже открылся дизайнерский McDonald's

В Париже открылся дизайнерский McDonald's

19 часов назад
У одной из служб в России отберут "мигалки" из-за злоупотреблений

У одной из служб в России отберут "мигалки" из-за злоупотреблений

19 часов назад
Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео

Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео

19 часов назад
Самые недовольные студенты учатся в пед- и медвузах

Самые недовольные студенты учатся в пед- и медвузах

20 часов назад
Видеоигры помогают повысить продуктивность

Видеоигры помогают повысить продуктивность

20 часов назад
Толстых призывают в армию больше, чем тощих

Толстых призывают в армию больше, чем тощих

20 часов назад
Зубы древней акулы похожи на космические корабли из видеоигры

Зубы древней акулы похожи на космические корабли из видеоигры

21 час назад
Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей

Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей

21 час назад
В России заработала первая система абонементов в кино

В России заработала первая система абонементов в кино

21 час назад
Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

22.01.2019 17:45
"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

21.01.2019 21:12
"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

21.01.2019 19:37