Тема:
Ситуация на Украине 13 минут назад
24 января 201907:20
Из-за безденежья некоторые киевляне обогреваются кирпичами
На Украине жители спасаются от холода, и для обогрева в ход идут даже кирпичи, и это в столице страны. Об этом на пресс-конференции, посвященной проблемам ЖКХ, заявил глава аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.
Он рассказал, что в некоторых киевских семьях кирпичи устанавливают на газовые плиты, чтобы обогреть помещения. Виной всему рост тарифов, передает телеканал "Россия 24".
По словам Сергиенко, плата за центральное отопление многим украинцам не по карману. За коммунальные услуги, которые с нового года подорожали в среднем ещё на 17%, не платит, как минимум, половина жителей Незалежной.
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