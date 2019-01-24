Никулин, экстрадированный из Чехии в США, прошел психиатрическое обследование

Россиянин Евгений Никулин, которого экстрадировали из Чехии в США по обвинению в кибер-преступлениях, прошел психиатрическое обследование и вернулся в тюрьму.

Об этом сообщил адвокат Никулина Аркадий Бух. По его словам, экспертиза завершена. Отчет по ней в скором времени отправят в суд. Евгений Никулин пока останется под стражей в Сан-Франциско.

Накануне российские дипломаты тоже в США посетили другого россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве, – Александра Жукова. В генконсульстве заявили, что держат ситуацию под контролем. У Жукова нет претензий к условиям содержания. Защищать его интересы в суде будет нанятый им адвокат. Александра Жукова недавно экстрадировали в США из Болгарии. Он находится под стражей в Нью-Йорке.