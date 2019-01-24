В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший

В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.

В рейсовом автобусе Pegarus было 25 пассажиров и водитель. В микроавтобусе Mercedes с армянскими номерами ехало 9 пассажиров. Водитель микроавтобуса погиб, двое пассажиров пострадало, передает ТАСС.

Микроавтобус двигался в сторону Москвы.