На Ярославском направлении по техническим причинам задерживаются электрички

Движение пригородных поездов задерживается сегодня утром на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте РЖД.

Сегодня в 6:30 на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов остановился пригородный поезд №7101, Пушкино-Москва.

Движение поездов в сторону Москвы организовано по соседнему пути, в связи с чем, несколько поездов следуют с увеличенным интервалом. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

За расписанием пригородных поездов можно следить в приложении компании-перевозчика АО "Центральная ППК" "Расписание и билеты ЦППК" или на сайте компании.