В медуниверситете имени Пирогова пройдет Неделя донора

Первая в этом году масштабная Неделя донора пройдет с 28 января по 1 февраля в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Студенты, преподаватели, сотрудники университета и все желающие в течение пяти дней смогут внести свою лепту в спасение жизней.

Из-за новогодних праздников количество доноров уменьшается, а потребность больниц в донорской крови остается прежней, иногда даже возрастает. Именно поэтому РНИМУ, уже который год подряд, самым первым среди образовательных учреждений организовывает выездную студенческую донорскую акцию.

Акция пройдет в рамках марафона донорских практик "Достучаться до сердец". РНИМУ является одним из основных партнеров Центра крови им. О.К. Гаврилова ДЗМ и известен нестандартным подходом к организации донорского движения и постоянным внедрением новшеств.

В этом году участников акции ждут сразу два сюрприза.

В эту зимнюю неделю все пришедшие на сдачу крови могут также сдать кровь для прохождения HLA-типирования. Это позволит вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга без дополнительного прокола в вене.

Также впервые в России при сдаче крови на выездной акции и одновременном вступлении в Регистр потенциальных доноров костного мозга доноры РНИМУ смогут совершенно бесплатно пройти уникальное обследование — анализ крови на носительство генов, вызывающих самые распространенные генетические заболевания: муковисцидоз, фенилкетонурия (ФКУ), рак молочной железы (встречается и у мужчин), нейросенсорная тугоухость, наследственная галактоземия.

Неделя донора состоится с 28 января по 1 февраля с 9:30 до 13:00 по адресу: м. Коньково, ул. Ак. Волгина, дом 41. Для участия в акции нужно иметь при себе паспорт и соблюдать рекомендации по питанию и режим донора.