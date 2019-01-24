Возникновение пожара в перевозящем вату грузовике попало на видео

Инцидент произошел в Китае в промышленной зоне, когда рабочие грузили вату в контейнеровоз. Товар, свернутый в рулоны, был упакован в полиэтилен, накапливающий статическое электричество.

Один из грузчиков своими движениями нечаянно спровоцировал возникновение искры. Вата вспыхнула мгновенно. Несколькими минутами спустя грузовик выгорел полностью.

Грузчики успели спастись, а затем приняли непосредственное участие в ликвидации пожара и его последствий. Инцидент обошелся без человеческих жертв.