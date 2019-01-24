Овечкин: я многому научился у Федорова

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что многому научился у Сергея Федорова, с которым в четверг сравнялся по количеству набранных очков в НХЛ. Овечкин и Федоров — самые результативные российские игроки в истории лиги.

"Это большая честь, — сказал Овечкин, которого цитирует пресс-служба НХЛ. — Особенно, когда вы играли вместе, и ты многому научился у легенды".

В ночь на 24 января "Вашингтон" проиграл "Торонто" со счетом 3:6, а Овечкин забросил шайбу и набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.