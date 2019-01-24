В выходные на Москву обрушится снегопад-рекордсмен

В субботу в Москву придет самый продолжительный с начала этой зимы снегопад, который продлится вплоть до понедельника, передает ТАСС.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, этот снегопад станет самым продолжительным за эту зиму. Ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с, при этом температура повысится, будет на 10 градусов теплее.

По данным метеорологов, с 26 по 28 января выпадет не менее 20 мм осадков, а температура с минус 12-14 градусов 25 января повысится до минус 3-5 градусов 27 января.

Как сообщает сайт "Метеоновости", в субботу начнется самый сильный снегопад нынешней зимы. Ранее сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 мм осадков.