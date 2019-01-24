Кубок IBU. Женский спринт выиграли россиянки Сливко и Кайшева

В швейцарском местечке Ленцерхайд стартовала программа шестого этапа биатлонного Кубка IBU. Турнир начали женщины спринтерской гонкой на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Россиянки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли первые два места.

Сборная России представлена на первой гонке в Швейцарии шестью спортсменками: Елизавета Каплина стартовала под номером №6, Наталья Гербулова – под №14, Тамара Воронина – под №30, Сливко – под №31, Валерия Васнецова – под №51 и Кайшева – под №62.

Все, почти как обычно в спринте, решала точная стрельба и обе наши призерки отстреляли "на ноль". Третьей на финише после дуэта россиянок, которых разделили считанные 3,7 сек., была немка Янина Хеттих.

Другие представительницы нашей сборной промахнулись, да и ногами были не слишком быстры. Васнецова с двумя промахами пятая, Каплина (1 промах) – восьмая, Гербулова (3) – на 14-м месте, Воронина (2) – на 45-м.