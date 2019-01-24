Укравшего сейф-пакет с деньгами охранника "обобрали" коллеги по работе

Фиаско потерпел 32-летний инспектор безопасности одного из ижевских гипермаркетов: при попытке ограбить свой же магазин пакет с несколькими миллионами рублей у него отобрали другие охранники, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Одев парик и медицинскую маску и накинув капюшон на голову, мужчина прошел в подсобное помещение магазина — внимания на подозрительного посетителя никто не обратил. Дверь за собой он запер с помощью велосипедного замка, после чего забежал в бухгалтерию, схватил лежавший на столе сейф-пакет и бросился наутек.

Скорость набрать у него не получилось, поскольку за куртку цеплялась сама бухгалтер. Когда же злоумышленнику удалось от нее отбиться, на пути встали коллеги. Остановить злоумышленника у них не получилось, но вот пакет с 6,5 миллиона рублей вырвать удалось.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали — им оказался инспектор безопасности этого же гипермаркета. Ему грозит от 6 до 12 лет лишения свободы по статье "Грабеж".