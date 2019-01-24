Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ на своем сайте опубликовала составы команд на Матч всех звезд, который пройдет в Москве 17 февраля. Составы были определены по итогам голосования болельщиков и представителей СМИ.

В итоге были выбраны по 10 из 12 игроков в каждой сборной. Оставшиеся участники будут определены руководством лиги.

В состав команды "Звезды России" вошли: Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор").

За команду "Звезды мира" выступят: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба – "Химки").