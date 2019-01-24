Агрессивный мужчина напал на врача в новосибирской больнице. Видео

Камера наблюдения, установленная в одном из помещений травмпункта Городской больницы № 1, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска, запечатлела момент нападения на медицинского работника, произошедшего в ночь на четверг, 24 января.

Как сообщает портал NGS.ru, в лечебное учреждение обратилась женщина с резаной раной руки. По ее словам, она получила порез самостоятельно по неосторожности. Ее сопровождал мужчина, который через некоторое время и стал антигероем этого ролика.

Представитель больницы рассказал, что спутник пострадавшей проявил агрессию, вызванную слишком медлительными, по его мнению, действиями врачей, после чего накинулся на медика, начав избивать и душить его.

На помощь врачу пришли коллеги и сотрудники охраны. После окончания "поединка" нападавший покинул больницу, оставив свою подругу, которая не раскрыла прибывшим правоохранителям личных данных своего кавалера.

Доктор, которым агрессор проломил стену из гипсокартона в кабинете, получил травмы, характер и степень тяжести которых предстоит определить в ходе экспертизы.

Сотрудники регионального СУ СК РФ уже начали проверку по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ № 1 посетителем больницы.