Василий Мищенко пытался уплыть в трюме из Измаила в Лондон ради встречи с "битлами"

Василий Мищенко, которого зрители знают по таким фильмам, как "За Ветлугой-рекой", "Вечный зов", "В последнюю очередь" и другим, вспоминает, что в его актерское будущее поверить было невозможно.

Парень из семьи каменщика и уборщицы вырос в шахтерском поселке, и путь ему был предначертан один – в шахту.

Родители Василия во время Великой Отечественной войны попали в концлагерь. Там они встретились и полюбили друг друга. "Любовь их спасла", — говорит Василий в "Судьбе человека".

После войны отношение к людям, побывавшим в концлагере, было как к "предателям", поэтому они не могли устроиться на нормальную работу.

Однако детство Василия было хоть и нищим, но все равно счастливым – они, послевоенные мальчишки, не знали ценности денег, потому что денег попросту не было.

Зато были игры в "войнушку", когда мальчишки откапывали снаряды и бросали их в огонь. Однажды, вспоминает Василий, так подорвались и погибли двое его друзей.

А потом мальчишки услышали "Битлз", и это сразу изменило их мироощущение и мировоззрение. "В моей голове стали возникать процессы, фантазии, мечты. Эта увлеченность, которая повела за собой. Тогда появилась мечта стать актером", – рассказывает Василий.

Мищенко вспоминает, как с они друзьями решил бежать в Англию, чтобы встретиться с кумирами. Мальчишки приехали в порт Измаил, откуда хотели добраться до Одессы, а дальше уже и до Лондона.

В Измаиле за деньги их спрятали в трюме одного из кораблей, но мальчишек все-таки обнаружили, а потом и допрашивали, поскольку приняли за диверсантов.

Впоследствии, через курсы при театре кукол в Волгограде и армию, он все-таки добрался до Москвы, где поступил в ГИТИС на курс к Олегу Табакову. Там же Василий встретился с Ольгой. Вместе они идут по жизни уже 40 лет.

Актер признается, что жене пришлось с хлебнуть с ним немало горя. Бывали периоды, когда он впадал в тяжелейшую депрессию, пил и даже не хотел жить.

Как, подрабатывая таксистом, чтобы прокормить семью, Василий чудом выжил в страшной аварии? Какую роль сыграл Олег Табаков в жизни Мищенко после того, как ему вынесли приговор: "профнепригоден"? Почему Василий переквалифицировался в режиссера, а его единственная дочь Василия сменила имя и фамилию?

Об этом и не только Василий Мищенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1",