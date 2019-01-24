"Авангард" нанес "Амуру" 10-е подряд поражение в КХЛ

В Хабаровске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Амур" принимал омский "Авангард" и потерпел поражение со счетом 0:3, которое стало хабаровчан 10-м подряд.

В составе победителей шайбы забросили Илья Михеев (4-я минута), Максим Чудинов (11-я) и Евгений Медведев (36-я). Голкипер гостей Иван Налимов отразил все 30 бросков по своим воротам и провел первый "сухой" матч в чемпионате.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" идет последним.

В еще одной встрече игрового дня новосибирская "Сибирь" не смогла продлить победную серию, уступив в гостях владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:2.