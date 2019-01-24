Пенсионерка получила фатальные травмы в результате наезда на Ставрополье. Видео

Пожилая женщина скончалась от травм, полученных в результате аварии, произошедшей в минувшую среду, 23 января, в Невинномысске. Камера наблюдения запечатлела момент ДТП.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля не пропустил пешехода, пытавшегося пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В итоге легковушка снесла пенсионерку, 83-летняя пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась через некоторое время.

Как сообщают СМИ, за рулем "ВАЗа" находился 21-летний водитель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за то, что он не пропускал пешеходов.