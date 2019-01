We are sexy: Кличко в Давосе завлекает инвесторов на Украину сексуальностью

В Украинском доме в Давосе на панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций на Украину, весьма своеобразно выступил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир.

Обращаясь на английском языке к присутствующим, он, в частности, сказал: We are sexy and everybody wants us, что переводится как: "Мы сексуальны и все нас хотят".

На эту фразу (прозвучавшую на 53-й минуте записи) в своем "Фейсбуке" обратил внимание исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко (этот фонд занимается исследованиями экономики Украины).



Проанализировав ее подтекст, Устенко выразил опасение, что "именно это заявление и отражает сущность мышления украинского чиновничества". Он предположил, что "заразился" этой уверенностью Владимир от своего брата Виталия Кличко, который также присутствовал на этой панельной дискуссии.

"Уже никто никого не хочет. Для того, чтобы хотели, необходимо создать для инвесторов условия", — пишет Устенко.

Он также отмечает: инвестору для того, чтобы впервые попробовать начать свой бизнес на Украине, нужны "обеспечение защиты прав собственности, справедливый суд, низкий уровень коррупции" и некоторые другие гарантии, которые являются "презервативом" для "безопасного секса".

А реклама страны, отмечает известный украинский экономист, "важна, но она – увы! — не является достаточным условием".