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24 января 201920:22 Александр Балицкий

"Это не цензура": депутаты объяснили суть законопроектов о фейках и оскорблении власти

За распространение фальшивых новостей в Интернете будут штрафовать. Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили соответствующий законопроект, подчеркивая, что речь, прежде всего, идет об информационной безопасности. Наказание будет грозить за публикацию заведомо недостоверных сведений, а также за неуважение к государственным символам.

В век информационных войн само слово "фейк", то есть "фальшивка", в лексикон вошло прочно. Но вот как избавиться от таких "фальшивок"?

К вопросу в парламенте подошли основательно и за распространение заведомо лживой информации предложили ввести ответственность.

"Мы столкнулись с тем, что когда происходит чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие, начинают работать целые фабрики фейковых новостей", — говорит депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

По его словам, именно на оперативную блокировку подобного рода общественно значимой, но недостоверной информации и направлен первый блок законопроектов.

Депутаты приводили конкретные примеры чрезвычайных ситуаций: в Магнитогорске, Шахтах, в том же Кемерове, когда украинские пранкеры запустили слух о якобы сотнях погибших в результате пожара в торговом центре. И было ясно: цель виртуального вранья — дезориентация и хаос.

Представитель "Справедливой России" Николай Рыжак также говорит, что их партия поддерживает данный законопроект, когда речь идет о распространении недостоверной, ложной, преднамеренной информации, которая дестабилизирует ситуацию.

Наказание для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч; для юридических — до миллиона. А недостоверная информация будет оперативно блокироваться.

Хотя большинство согласилось: законопроект нужный, в зале возникли вопросы, как отличить публикацию ошибочной версии от целенаправленной лжи.

Тем более что соцсети — идеальная площадка для распространения таких новостей, где сначала делают репост и только потом разбираются. И этим активно пользуются.

"Вот вся цена независимости и "Фейсбука", и других компаний. И тот же Google проводит политику в интересах США, исполняя все то, что диктует Госдеп", — говорит председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы даже поручил пригласить в парламент представителей Google, чтобы объяснили: почему, например, на картах поисковика Крым обозначен как спорная и даже украинская территория?

Защищать Россию от вмешательства во внутренние дела депутаты готовы и в виртуальном пространстве. Но в вынесенном на обсуждение пакете защита достоверной информации — не единственный законопроект.

Другой предлагает наказание за публикации, где "в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти".

"К сожалению, в этих законопроектах очень много общих формулировок, неопределенных и непонятных, которые будут непонятны для правоприменителя", — отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (фракция КПРФ).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорит, что "критику никто не зажимает". "Это не цензура. Речь идет только об оскорбительных выражениях. Всем ясно, какие оскорбительные выражения. И международная практика подтверждает: в той же Германии за это — 5 лет тюрьмы. Критиковать — пожалуйста, оскорблять — не надо", — говорит Жириновский.

Один из авторов законопроекта — сенатор Клишас своим оппонентам отвечал из Норильска: он был там в запланированной командировке.

"Мы ни коим образом не ограничиваем критику власти ни в СМИ, ни тем более в Интернете, — отмечает сенатор. — Мы просто говорим, что те правила поведения, которые существуют в общественном пространстве и которые устанавливает общество, мы принимаем и признаем".

Сегодняшние обсуждения — только начало. И ко второму чтению тот же закон ждут корректировки. Тем более что и из правительства пришли хоть и в целом положительные отзывы, но с замечаниями.

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