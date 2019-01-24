На Украине катастрофически быстро растет заболеваемость корью
Минздрав Грузии объявил беспрецедентные меры — из школ и садов будут отчислять детей за отсутствие прививок от кори. Около пятисот случаев заражения только с начала года. Катастрофическая ситуация на Украине — там больше ста заболевших ежедневно. Растет смертность. Но в отличие от Тбилиси, Киев эпидемию не признаёт. Хотя именно после реформы здравоохранения под руководством американской гражданки Супрун — подобная ситуация стала вообще возможна.
"Сегодня, видишь, на ладошках появилась, вчера не было на ладошках" – говорит женщина.
Мама говорит, что когда у нее жар, ладошками она хватается за голову. Всё зудит, и слезы текут сами собой: "Сначала горло, потом температура подключилась и поняла я что это корь не сразу, когда уже увидела высыпания на лице".
Кадры украинских каналов, на которых снятые издалека — малыши тянут обсыпанные ручки к родителям — повторяются из выпуска в выпуск. Болезнь, которая, казалось, была побеждена еще в прошлом веке, разносится молниеносно. Ведущие с экранов называют ситуацию катастрофой.
Село Шевченково, население 5,5 тысяч жителей. В больнице с корью больше полусотни ребят.
"У нас 75 больных корью. Среди них 21ребенок в средней степени тяжести, пять детей — это те, кто уже переболели, но еще находятся у нас ", — говорит Лариса Степаненко, главный врач больницы.
Массовое заражение произошло на собрании. Большинство детей были невакцинированы: родители долгое время отказывались делать прививки по религиозным причинам.
"Насколько мы слышали, к ним приехали гости из Киева. Из разных семей, кто-то привез, кто-то приехал с этой болячкой ", — рассказала продавщица.
Корь сейчас шагает и по другим областям Украины. Больше всего заболевших в Львовской области — там пятеро младенцев заразились почти сразу после рождения. Больше 800 заболевших в Ровненской области, столько же в Винницкой. Больше полутысячи в Хмельницкой области.
Власти в Киеве спокойны. Глава Минздрава американка Ульяна Супрун невозмутимо дает интервью, рассказывая, какие бюрократические процедуры нужно преодолеть, чтобы, наконец назвать ситуацию эпидемией.
"Мы должны создать комиссию. Мы до конца недели собираемся все необходимые юридические документы, чтобы иметь возможность созвать эту комиссию и решить, существует ли сейчас эпидемия", — проинформировала она общественность.
Есть ли сейчас эпидемия, без комиссии и документов Супрун ответить не может. И неважно, что болезнь зафиксирована уже в армии, Нацполиции. В СИЗО заболели семеро — их при этом не госпитализировали, а просто изолировали.
В Луцке 1000 школьников отстранили от обучения из-за отсутствия у них прививок от кори.
"У нас нет юридической возможности взять за руку ребенка и повести его на прививку. Поэтому я выступаю за то, чтобы не допускать к обучению невакцинированных детей", — говорит Оксана Лещинская, главный врач детской поликлиники Луцка.
"У нас же была и антивакцинальная кампания. К сожалению. И мы теперь имеем последствия того что было несколько лет назад", — поясняет Евгения Рубанова, руководитель отдела департамента охраны здоровья Запорожской области.
На момент прошлого года привито от кори было меньше пятидесяти процентов населения Украины. При том, что ВОЗ рекомендует прививать 95%, чтобы избежать эпидемии. Эксперты с украинских каналов заявляли, что одна из причин — недоверие к власти со стороны родителей.
"Это недоверие возникло не на пустом месте. Люди знают о летальных исходах после вакцинации и знают, как происходят закупки медикаментов, а также постоянно слышат из СМИ о выявлении фальсификата медицинских препаратов в аптеках. Это проявление общего недоверия к власти", — заявил Валерий Дымов, политолог.
Есть еще одна причина быстрого распространения болезни – многие жалуются, что все сложнее вызывать на дом семейного доктора или скорую помощь. А каждый поход заболевшего в переполненную поликлинику только увеличивает риск новых заражений.
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