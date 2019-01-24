Гол Азмуна помог иранцам выйти в полуфинал Кубка Азии

Сборная Ирана добилась победы над командной Китая в четвертьфинальном матче Кубка Азии по футболу, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась разгромом китайцев со счетом 3:0. Один из мячей забил нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун.

Этот гол для него стал уже четвертым на турнире. Помимо Амзуна за иранцев отличились Мехди Тереми и Карим Ансарифард.

В полуфинале Кубка Азии сборная Ирана сразится с японскими футболистами, ранее обыгравшими команду Вьетнама со счетом 1:0.