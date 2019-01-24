Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионата Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, завершились соревнования спортивных пар. По сумме короткой и произвольной программ победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 225,66 балла. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро.

Теперь уже экс-чемпионы Европы показали второй результат – 218,82 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами (205,28 балла).

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, которые шли третьими после короткой программы, в итоге остались без медалей (205,14). Еще один дуэт из России Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин оказался пятым (185,92).