Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео

Никто из напавших на полицейских в Нальчике не выжил — в больнице скончался последний из четырех злоумышленников, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники. Камера наблюдения зафиксировала момент атаки.

Инцидент произошел сегодня около шести часов вечера на пересечении улиц Идарова и Суворова, где наряд ДПС остановил для проверки документов легковой автомобиль. Пока водитель доставал документы, проходившие мимо четверо молодых людей набросились с ножом на инспектора. Его коллеги открыли огонь на поражение, убив троих подозреваемых и ранив их приятеля. Спасти жизнь последнему не удалось — он умер в больнице.

Пострадавший страж порядка был экстренно прооперирован, сейчас его состояние стабилизировалось.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.