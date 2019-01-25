Новый законопроект призван оживить американскую кибердипломатию

В американском Госдепе может появиться Офис международной киберполитики, в том числе, для борьбы с Россией и Китаем на интернет-фронтах. Такой законопроект внесёт в пятницу комитет Палаты представителей Конгресса.

О документе пишет профильное издание "Форин Полиси". По замыслу авторов, новый отдел вырастет в полноправное бюро, а глава офиса будет иметь ранг не ниже посла. Обоснование законопроекта предсказуемое: Россия и Китай упоминаются как источники угроз в киберпространстве.

По данным агентства РИА Новости, авторов также беспокоит инициатива Шанхайской организации сотрудничества по выработке общих правил поведения в информационной сфере. А одна из статей американского проекта требует от государств не ограничивать потоки данных и не требовать хранить их внутри страны. Это, возможно, намёк на российские нормы по хранению личных данных россиян.

"Законопроект нацелен на то, чтобы заполнить критический, по мнению законодателей, пробел на американском дипломатическом фронте, в то время, как администрация Трампа наращивает наступление на российских и китайских хакеров, и снимает правила времен Обамы, ограничивающие право властей США инициировать наступательные кибератаки", — цитирует американское издание телеканал "Россия 24".