В Брюсселе пройдет заседание Совета Россия – НАТО

Как заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, Москва надеется "если не наметить путь выхода из кризиса, в котором оказался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то, по крайней мере, почувствовать, что не всё так безнадежно".

Но дипломат сомневается, что американская сторона готова к диалогу, отмечает телеканал "Россия 24". Особенно после того, как Запад бойкотировал брифинг российского Минобороны, где была представлена вся информация по ракете 9М729. Сегодня на заседании Россия намерена поднять вопрос о системах США, нарушающих положения договора.