Инцидент в японском "Леголенде": пятеро детей застряли на 5-метровой высоте

В парке аттракционов "Леголенд", расположенном в японском городе Нагоя, пятеро детей застряли в гондоле, остановившейся на пятиметровой высоте в верхней точке американских горок.

К настоящему времени дети уже спасены, пострадавших нет. Причины случившегося до сих пор не выяснены, передает ТАСС.

Японский парк "Леголенд" занимает площадь 9 гектаров, он разделен на семь зон с аттракционами, магазинами, обучающими центрами, ресторанами и 50-метровой башней со смотровой площадкой. Там находится один из крупнейших в Азии магазинов "Лего", где можно приобрести самые разнообразные модели для сборки.