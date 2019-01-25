"Пари Сен-Жермен" согласовал с "Зенитом" трансфер Паредеса

Французский "Пари Сен-Жермен" договорился с представителями "Зенита" о покупке аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Сумма сделки составит 47 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.

Официально о подписании договора всеми сторонами будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на L'Equipe. Таким образом, "сине-бело-голубые" получат минимально требуемую ими за аргентинца сумму – 40 миллионов евро. Ранее парижане предлагали за хавбека 35 миллионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Паредес сыграл 15 матчей в рамках российской премьер-лиги, в которых он стал автором трех голов и двух результативных передач. Всего в его активе с момента перехода в "Зенит" в 2017 году 61 игра во всех турнирах и 10 голов.