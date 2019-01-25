Джеймс и Адетокумбо стали капитанами на Матче звезд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация объявила первые пятерки двух сборных, которые по традиции встретятся в Матче всех звезд НБА 17 февраля. Команду Западной конференции возглавил ЛеБрон Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерз", а команду Востока – Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс".

Форвард "островитян" набрал наибольшее количество голосов в предварительном голосовании и получил право выбирать первым в раунде стартовых составов. С его легкой руки право сыграть за Запад также получили Стивен Карри, Кевина Дюранта (оба — "Голден Стэйт Уорриорз"), Джеймс Харден ("Хьюстон Рокитс") и Пола Джорджа ("Оклахома Тандер ").

Вместе с Адетокумбо стартовую пятерку сборной Восточной конференции составят Кемба Уокер ("Шарлотт Бобкэтс"), Кайри Ирвинг("Бостон Селтик"), Кавай Леонард ("Торонто Рэпторз") и Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Севенти Сиксерз").