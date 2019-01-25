Пилот самолета, погибший вместе с Эмилиано Салой, не имел нужной лицензии

Продолжается расследование авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб аргентинский футболист клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Он летел из Франции в Уэльс и самолет пропал с радаров незадолго до времени приземления. Были найдены его обломки, но тела людей пока не отыскали.

Правоохранители Великобритании сообщили, что пилот Дэвид Айбботсон, управлявший самолетом, не имел соответствующей лицензии, которая предусматривает платную перевозку пассажиров. По информации The Times, 59-летний летчик имел право совершать только частные полеты.

При этом пока полиция не может ответить на вопрос, был ли последний рейс Салы частным или платным. Но, согласно международному регистру гражданской авиации, в первом случае Айбботсон должен был иметь разрешение на выполнение оплачиваемых рейсов.