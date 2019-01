Аллигаторы во льду: рептилии ушли в зимнюю спячку. Видео

Традиционные для каждой зимы, когда приходят морозы, но каждый раз все равно эффектные кадры делают американцы, наблюдая "ледяные" пейзажи.

Любопытные снимки вмерзших в лед аллигаторов в национальном парке Shallotte River Swamp Park (штат Северная Каролина) публикуют в издании здание The Charlotte Observer и некоторые другие американские СМИ.

Alligators in one North Carolina swamp have proven it was no fluke last winter, when they survived a cold snap by freezing themselves in place with their noses above the ice. It has happened again. pic.twitter.com/ovnuxefc5Q