Аллигаторы во льду: рептилии ушли в зимнюю спячку. Видео

Традиционные для каждой зимы, когда приходят морозы, но каждый раз все равно эффектные кадры делают американцы, наблюдая "ледяные" пейзажи.

Любопытные снимки вмерзших в лед аллигаторов в национальном парке Shallotte River Swamp Park (штат Северная Каролина) публикуют в издании здание The Charlotte Observer и некоторые другие американские СМИ.

Alligators in one North Carolina swamp have proven it was no fluke last winter, when they survived a cold snap by freezing themselves in place with their noses above the ice. It has happened again. pic.twitter.com/ovnuxefc5Q — The Charlotte Observer (@theobserver) 23 января 2019 г.

Глядя на кадры, кажется, что аллигаторы вмерзли в лед и умерли. Однако они просто перешли в "режим зимней спячки", оставив наружу ноздри.



Как поясняют специалисты, рептилии чувствуют, когда наступает момент замерзания воды, и замирают, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в соцсетях и американских СМИ появились новости с громкими заголовками о якобы "замерзшем" Ниагарском водопаде и завораживающими фото оттуда.



Впрочем, местная пресса опровергла это утверждение: Ниагара не замерзла – воды продолжают течь, хотя ледяные пейзажи и правда красивы.