Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на чемпионате мира после ритм-танца

В белорусском Минске продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар состоялся первый прокат. По итогам ритм-танца российский дуэт Александра Степанова — Иван Букин занимают второе промежуточное второе место.

От судейского корпуса россияне получили 81,37 балла. Лидерами же стали серебряные медалисты Олимпиады-2018 французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, набравшие 84,79 балла. Замкнули тройку лучших итальянца Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри. Их судьи оценили на 79,05 балла.

Еще одна российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов после падения заработали 70,24 балла и занимают промежуточное пятое место.

Произвольные программы танцоры представят 26 января.