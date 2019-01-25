Обманувший вкладчиков на 67 миллионов пенсионер подрался с приставами из-за тысячи рублей

Осужденный за мошенничество в сфере финансовых инвестиций 57-летний житель Череповца, которого обязали выплатить 67 миллионов рублей обманутым клиентам, устроил драку с судебными приставами из-за списанной с его карты 1 тысячи рублей. Очевидцы зафиксировали стычку.

"Должник явился ко мне в кабинет. Я ему пояснила, что раз у него нет имущества и денег, долг будет гаситься с пенсии, мы вправе снять 70% от получаемой суммы. Он заявил, что жить ему не на что, кричал, валялся на полу, чего только не делал. Из кабинета его пришлось выводить силой", — рассказала cherinfo.ru начальник первого отдела службы судебных приставов Юлия Тетерина.

В итоге оскорбленный пенсионер попытался дать пинка приставу, а, когда его повалили на пол, пустил в ход кулаки, за что ему может быть предъявлено обвинение в насилии по отношению к представителям власти.

В недавнем прошлом мужчина вместе с сыном от лица созданного фонда заключали договоры доверительного управления акциями одного из крупных предприятий Череповца, но по факту, как доказали следователи, попросту продавали их, а деньги оставляли себе. По решению суда их признали виновными и приговорили к реальным срокам, обязав возместить материальный ущерб в сумме 67 миллионов рублей.