Йоханнес Бе стал победителем спринта в Антхольце, Гараничев – на 21 месте

В итальянском Антхольце завершилась спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победу в заезде одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, который с одним промахом на одном огневом рубеже смог показать первое время.

Несмотря на допущенный промах, Бе наверстал свое за счет бега и в итоге преодолел дистанцию за 23 минуты 53,9 секунды. Вторым стал еще один норвежец Эрлен Бьонтегорд, при нуле промахов отставший на 17,5 секунды. Замкнул тройку лучших француз Антонен Гигонна (+20,2 / 1 промах).

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев. В спринте он продемонстрировал 21 результат, отстав от победителя на 1 минуту 15,1 секунды при двух промахах. Александр Логинов занял 26 место (+1.22,3 / 3), Александр Поварницын – 30 (+1.29,3 / 1).