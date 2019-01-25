Коблов возглавил ЦНИИмаш

Генеральным директором головного института Роскосмоса — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) станет Сергей Коблов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в институте, подчеркнув, что Коблов стал победителем конкурса на замещение должности главы ЦНИИмаш, который проводился под руководством исполняющего обязанности замгенерального директора по ракетно-космической промышленности "Роскосмоса" Ивана Харченко.

При этом в распоряжении агентства имеется копия приказа о назначении генеральным директором ЦНИИмаша бывшего начальника Военно-космической академии имени Можайского Станислава Суворова, который будет находиться в этой должности с 25 января по 24 февраля 2019 года.

59-летний Коблов закончил Московский авиационный институт, в 2016-2019 годах трудился первым заместителем генерального директора, генеральным директором ФГУП "Инжтехцентр Минобороны России". Кандидат технических наук. В 2014 году был награжден медалью министерства обороны России "За возвращение Крыма".