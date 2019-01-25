Переход на личности: США безуспешно использовали весь арсенал против "Северного потока"

70 американских сенаторов представили новую резолюцию с призывом отменить проект газопровода "Северный поток-2". Но очередная попытка США вмешаться в энергетическое партнерство между Россией и Европой уже не повлияет на ситуацию. Проект, по словам руководителей австрийского нефтегазового гиганта OMW, находится в финальной стадии и будет запущен, несмотря на угрозы санкциями, о которых писал промышленникам посол США в Германии.

С самого начала строительства "Северного потока-2" на Западе предпринимались попытки представить дело так, как будто по новой трубе из России пойдет нервно-паралитический газ, который отравит европейскую демократию.

Практика ограничения деловой активности Газпрома и его партнеров в Германии, Австрии, Франции и Нидерландах, которая в 2009 году при реализации первого Mord Stream вылилась в третий энергопакет, на новом этапе перестала маскироваться под антимонопольное законодательство и вышла в область прежде запрещенных приемов.

Недавний эпизод с угрожающими письмами, которые американский посол в Германии Ричард Греннел разослал европейским участникам консорциума, явно не конец истории.

"Разумеется, мы отмечаем интенсификацию внешнеполитической дискуссии в рамках геополитических споров и развития отношений между ЕС и Россией, между США и Россией. Будучи разработчиками проекта, в наши задачи не входит оценка политических дискуссий", — подчеркнул пресс-секретарь компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

Эта отстраненность дается непросто — участников консорциума просто тащат в политику, где рассуждения о целесообразности и пользе теряют смысл. США, заинтересованные в продаже сжиженного газа на европейский рынок, с целью и заработать, и ударить по себестоимости немецкого экспорта, нашли деятельных помощников в лице киевского режима, аутсайдеров Евросоюза — прибалтов, обиженных на всех поляков, для которых одинаково приятно навредить не только России, но и Германии, которая быстро превращается в главного распасовщика энергоресурсов на континенте.

"США стремятся ставить палки в колеса этому проекту. Они не проявляют солидарность с ЕС, а действуют исходя из собственных экономических интересов. Если посмотреть, как президент Трамп стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ на европейском рынке. США дают нам пример ловкости и маневрирования. Но их действие не останется без ответа. Надеюсь, ЕС найдет в себе силы сохранить приверженность проекту. И не будет следовать линии Америки", — уверен глава совета директоров компании Nord Stream 2 Герхард Шредер.

Попытки сорвать "Северный поток-2" в ближайшее время могут пойти по пути персональной дискредитации ключевых фигур проекта.

Седьмой канцлер Германии Герхард Шредер — человек, которому его страна обязана отсутствием желтых жилетов на улицах немецких городов. Его программа реформ заложила основу нынешнего немецкого благополучия, но вспоминают его сейчас, как топ-менеджера ряда российских энергетических корпорации и, собственно, Nord Stream 2. А еще, как друга Путина и, соответственно, и якобы лоббиста российских интересов. Имя Герхарда Шредера на сайте "Миротворец" в списке врагов Украины. На Западе про это снимают целые фильмы, пространные статьи посвящены критике дружеских отношений Шредера с президентом России которые, как оказывается, заложили целую политическую традицию в Германии.

"СДПГ намерена изменить свое отношение к Москве", — пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Раньше отношения с Россией со стороны социал-демократов строились следующим образом: ведущие политики вечером проводили несколько часов с Путиным, а потом что-то начинало двигаться в желаемом направлении. Данная позиция оказалась ошибочной. С такой германо-российской политикой, основывающейся на мужской дружбе, после ухода Габриэля с поста министра иностранных дел должно было быть покончено", — отметило немецкое издание.

В друзья к президенту России западная пресса записывает многих немецких политиков — нынешнего президента Штайнмайера, бывшего баварского премьера Зеехофера, бывшего министра иностранных дел Габриэля. Но среди многочисленных "путинферштейеров" – людей, понимающих Путина — никто не вызывает такого возбуждения ультралиберальных СМИ, как Шредер — председатель совета директоров компании Nord Stream.

Именно Герхард Шредер — наиболее вероятная мишень для следующей атаки на "Серверный поток-2". Для того, чтобы помешать реализации проекта, испробован практически весь арсенал инструментов психологического давления. Осталось перейти на личности.